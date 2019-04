POZZUOLI – Il Consiglio comunale di Pozzuoli ha approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019/2021. L’atto amministrativo ha confermato le tariffe dei servizi a domanda individuale e continuerà a garantire tutte quelle azioni a tutela delle famiglie disagiate, come l’esenzione totale della tassa sui rifiuti per 799 famiglie, il trasporto scolastico e l’asilo nido, del quale l’amministrazione ne garantirà la continuità nonostante il venir meno del finanziamento del Fondo Pac. Prevista anche l’indizione di concorsi pubblici per il reclutamento di circa 110 figure professionali tra amministrativi, tecnici e vigili urbani. «Queste azioni sono state messe in campo dall’amministrazione con grande senso di responsabilità nonostante le difficoltà legate a risorse sempre più limitate – ha sottolineato l’assessore Gian Luca Liguori – Purtroppo le regole della finanza pubblica vincolano sempre più la quadratura di un bilancio che anno dopo anno diventa sempre più difficile».

OPERE PUBBLICHE – Collegati al bilancio, sono stati approvati anche il Documento Unico di Programmazione e il piano triennale delle opere pubbliche che prevede, tra l’altro, per quest’anno la riqualificazione di alcune importanti strade – come via Solfatara, via Cuma-Licola, via Pisciarelli e via Antiniana – le opere di urbanizzazione per gli 80 alloggi, la riqualificazione dell’area pubblica ricreativa del Parco Bognar, la realizzazione della rotatoria di Licola con la sistemazione dell’intero incrocio e di via dei Platani, i lavori nel civico cimitero con il completamento delle cappelle gentilizie e la trasformazione di 250 loculi tumulativi in mille loculi cinerari, oltre a una serie di interventi per gli istituti scolastici compresi quelli che riguardano la sicurezza antisismica.

VILLA AVELLINO – Dal piano è stato stralciato l’intervento che riguarda la riqualificazione dell’area compresa tra Villa Avellino, via Rosini e viale Capomazza, per consentire un approfondimento degli aspetti tecnici e urbanistici dell’opera. «Sono soddisfatto per tutte le opere pubbliche messe in campo, sia per quelle programmate sia per gli interventi in itinere – ha detto il sindaco Vincenzo Figliolia – Basta farsi un giro in città e vedere i tanti cantieri aperti, frutto anche delle nostre capacità di reperire fondi e intercettare finanziamenti. Noi continuiamo con la nostra visione di città, condivisa dagli stessi cittadini. Quanto all’area di Villa Avellino, è innegabile che quell’area va riqualificata in presenza delle criticità che si riscontrano ogni giorno su viale Capomazza e in previsione della prossima riapertura dell’area spettacoli di Villa Avellino, anch’essa oggetto di lavori di riqualificazione – ha aggiunto il primo cittadino – Noi non ci sottraiamo al confronto e saremo attenti a tutte le questioni che si pongono senza alzare muri. Ma non bisogna dimenticare che se vogliamo rendere la città accogliente e proiettarla verso uno sviluppo turistico, occorrono le opere infrastrutturali, a partire dagli interventi per la mobilità». Il Consiglio comunale ha dato infine il via libera alla destinazione dell’edificio di via Umberto Saba alla Compagnia della Guardia di Finanza e al Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.