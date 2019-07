POZZUOLI – E’ una delle strade più dissestate della città, tra l’altro utilizzata dai turisti in visita al vicino sito archeologico, nonché da centinaia di famiglie che abitano nella zona che da tempo lamentano le pessime condizioni in cui si trova il manto d’asfalto.

BASTANO MENO DI 50MILA EURO – Ebbene, per via Cuma Licola è arrivato il momento di rifarsi il look. Con una spesa relativamente leggere, verranno rimessi a nuovo i circa 2,8 chilometri di arteria che collega Pozzuoli con il Comune di Bacoli. I lavori, del valore totale di poco più di 48mila euro, riguardavano inizialmente poco più di 4700 metri quadrati di asfalto. Ma grazie al ribasso offerto dalla ditta a cui verranno affidati, il bitume verrà posato su una superficie di quasi circa 7500 metri quadrati.