POZZUOLI – «Gentile redazione, l’appello che faccio alle autorità competenti dopo le continue piogge è che Via Alfonso Artiaco si sta sbriciolando e ciò sta provocando seri problemi alla circolazione. Si sono aperte buche nell’asfalto e si rischia la vita, in particolare rischiano i motociclisti. Gli addetti ai lavori sono pregati di segnalare con la cartellonista le buche abbastanza profonde.» (Assunta D.O.)