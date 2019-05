POZZUOLI – Il sindaco Vincenzo Figliolia, con apposita ordinanza, ha sospeso l’efficacia dei varchi elettronici della zona a traffico limitato di corso Umberto per la giornata di 26 maggio, dalle ore 7 alle ore 23:30. Il provvedimento è stato adottato per consentire ai votanti non autorizzati di accedere nella ztl e raggiungere il seggio elettorale posto nell’edificio scolastico di via Domenico Fatale. La sospensione dell’efficacia dei sei varchi sarà valida anche nella giornata di 25 maggio, dalle ore ore 14 alle ore 20, ma solo per i soggetti impegnati nelle attività elettorali: presidenti dei seggi, scrutinatori, rappresentanti di lista, personale comunale e forze dell’ordine. Costoro dovranno comunicare eventuali ingressi effettuati nella ztl al Comando di Polizia Municipale entro e non oltre il , utilizzando l’apposita modulistica fornita ai presidenti dei seggi ubicati nella scuola Domenico Fatale.