POZZUOLI – “Volevamo comunicare a tutti i nostri clienti e non che dal 10 al 30 novembre, dopo la chiusura serale, metteremo fuori al negozio un cesto con pane, pizze e focacce in modo che se qualcuno ne avesse bisogno potrà prenderlo. Sperando di essere di aiuto a qualcuno che per vari motivi non se la passa bene”. E’ il messaggio carico di affetto e amore lanciato dai titolari del nuovo pub take away “Bob&Clare” di Monterusciello, che sorge nei pressi dei 600 alloggi. Un gesto di solidarietà verso tutti, indistintamente da colore della pelle, cultura, o religione.