POZZUOLI – Una condotta idrica che perde da quattro giorni, acqua potabile che si consuma inutilmente e una strada perennemente allagata. E’ quanto sta accadendo in via Monterusciello, dove il danno sta provocando seri disagi a residenti, automobilisti e anche alla casse del comune di Pozzuoli. Inutili, al momento, sono state le sollecitazioni fatte dai cittadini agli uffici comunali e gli interventi da parte dell’assessore all’ambiente Maria Consiglia Visone e dei tecnici del servizio acquedotto. La condotta danneggiata si trova a circa un metro e mezzo sotto al livello della strada. «Mi è stato riferito che c’è la necessità di fare un’ordinanza di chiusura della strada per permettere ai tecnici di intervenire. Mi auguro che si intervenga subito perchè si sta perdendo una grossa quantità di acqua potabile» fa sapere il consigliere comunale del Pd Mimmo Pennacchio.