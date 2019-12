POZZUOLI – Il “Torneo di Natale”, tradizionale kermesse di calcio a cinque organizzata dal Centro Sportivo Italiano – Centro Zona Pozzuoli, tra Natale e Capodanno, si è conclusa con il successo degli Oratori di San Castrese di Quarto e Sant’Artema di Monterusciello. Hanno aderito all’iniziativa, svolta quest’anno in sinergia con la Pastorale dello sport della Diocesi di Pozzuoli, i gruppi oratoriali e le parrocchie di Pozzuoli, Quarto e Soccavo con duecento giovani e giovanissimi in campo nei tre giorni di gara. Nell’occasione i giovani atleti, i tecnici e i dirigenti dei gruppi associativi hanno incontrato anche il nuovo assistente ecclesiastico del Csi flegreo, don Giovanni Varriale.

LE SFIDE – «Il gioco del calcio – ha detto don Giovanni nel saluto agli atleti – nella sua gestualità è da considerarsi una forma d’arte. E come ogni arte va curata ed espressa con passione ed impegno. Voi ragazzi nell’applicare le regole e le tecniche del gioco diventate dei piccoli artisti, perché ciascuno dà la sua interpretazione. Sono questi momenti di tempo libero che vi auguro di vivere in armonia ed in serenità». La manifestazione è stata ospitata nella struttura sportiva adiacente la parrocchia San Castrese di Quarto, nelle adiacenze del rione 167, messa a disposizione con cordialità dal parroco don Giuliano Poloni e dai suoi collaboratori Simone Fabozzi e Giampaolo Coraggio. Con la direzione tecnico-organizzativa dei giudici e degli arbitri del Csi Pozzuoli si sono susseguite sfide appassionanti e ricche di suspence che hanno coinvolto emotivamente tutti i partecipanti. Alla fine proprio i ragazzi di casa, l’Oratorio San Castrese, sono risultati i più bravi tra gli Under 8 e gli Under 10, mentre il Sant’Artema di Monterusciello, guidato da Francesco Grieco, ha vinto nella categoria Under 16. Entusiasmante e non priva di colpi di scena la finale con i giovani di Soccavo della Medaglia Miracolosa seguiti sempre con passione ed attenzione da Carmine Velotti. Prossimo appuntamento per i giovani ciessini la Junior Tim Cup che scatterà a fine gennaio.