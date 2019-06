POZZUOLI – Torna il Playground a Pozzuoli con il Summerbasket della Uisp. Il primo circuito estivo di pallacanestro 3vs3 ideato nel 1990 dalla “Unione italiana Sport per Tutti” fa tappa nei Campi Flegrei il 29 e il 30 giugno sul lungomare Pertini di via Napoli e vedrà coinvolti più di 500 bambini. La presentazione del torneo avverrà nella conferenza stampa che si terrà al “PalaErrico2 il 26 giugno alle ore 18 e 30 con Antonio Marciano, presidente del comitato Uisp Zona Flegrea e Arnaldo Tomas, responsabile pallacanestro Uisp Campania. Il Summerbasket è una manifestazione che si svolge in 16 regioni e raccoglie più di 8000 iscritti, dalle tappe locali le vincitrici accedono alle finale di Pesaro che si svolgeranno dal 19 al 21 luglio. Grazie alla propria struttura snella il Summerbasket fa sì che ogni anno la pallacanestro sia giocata tra la gente; nelle piazze, sui lungomari e

nei centri storici, costruendo attorno a questo magnifico sport delle vere proprie giornate di festa e aggregazione. Non solo basket però, perché la Uisp Nazionale Pallacanestro collabora con la Consociazione Nazionale Fratres per sensibilizzare sul tema della donazione del sangue, oltre a portare avanti il progetto “Basket and Dignity” per la formazione dei bambini palestinesi in Libano.