POZZUOLI – Indossava un giubbino verde scuro, un paio di pantaloni neri e di sandali bianchi. Aveva con sé anche una borsa a tracolla blu. Era vestita così Teresa Maria Rodrigues, 62 anni, al momento della scomparsa. Della donna capoverdiana si sono perse le tracce nella giornata di martedì e da allora non si sono avute più notizie. Ieri a lanciare un appello anche la trasmissione “Chi l’ha visto?” condotta da Federica Sciarelli. Teresa Maria Rodrigues lavora come donna delle pulizie per un’azienda privata a Pozzuoli. Martedì 29 ottobre, intorno alle 13:30 – così come si legge sulla scheda diramata dal programma televisivo dedicato alla ricerca di persone scomparse – è uscita dalla sua abitazione dove vive insieme al marito e non è più rientrata. Non ha con sé il cellulare e nemmeno i documenti. Teresa sta attraversando un momento di difficoltà e potrebbe aver perso il senso dell’orientamento. Non ha con sé i farmaci per la sua terapia quotidiana. Fa fatica ad esprimersi correttamente.