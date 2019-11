POZZUOLI – Creolina a scuola, sospese oggi e domani le attività didattiche all’istituto Vilfredo Pareto di Pozzuoli. L’amara scoperta è stata fatta in mattinata. In quattro – così come è emerso dalle telecamere di videosorveglianza della scuola di via Annecchino – hanno fatto irruzione nell’edificio intorno alle 23.30 di ieri. I balordi sono entrati da una finestra ubicata al primo piano, mettendo così a rischio anche la propria incolumità. Hanno poi cosparso di creolina le aule e i corridoi della scuola. Stamattina due collaboratori scolastici sono stati portati in ospedale; lievi malori anche tra gli studenti.

LE TELECAMERE – Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per effettuare i rilievi del caso ed acquisire le immagini delle telecamere. Intervenuti anche i sanitari del 118. Il dirigente scolastico ha sporto denuncia contro ignoti. Un simile episodio è stato registrato lunedì scorso.