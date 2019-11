POZZUOLI – Tentato furto ieri nella villetta del calciatore brasiliano del Napoli, Allan. I ladri sono entrati in azione nel pomeriggio di ieri, venerdì 8 novembre, verso le 14.30 all’interno di uno dei parchi privati che sorge in via Pietrarsa, in una zona residenziale tra Quarto e Pozzuoli. La scoperta del tentativo di furto è stata fatta dalla moglie del centrocampista azzurro, che rientrata in casa ha trovato i segni dell’effrazione e dato l’allarme. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli che indagano sull’accaduto insieme ai colleghi del Nucleo Investigativo di Napoli che hanno

I DANNI – I ladri sono riusciti ad entrare all’interno della villa e a raggiungere la cassaforte, riuscendo a forzarla ma senza portare via nulla, mentre nelle varie stanze non sono stati riscontrati segni di danneggiamento. Allan, insieme a moglie e figli, vive nei pressi dell’abitazione del portiere del Napoli, Ospina, nel parco dove in passato ha vissuto l’ex allenatore azzurro Walter Mazzarri. I malviventi potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza.