POZZUOLI – Sono 1.046 le famiglie puteolane che godranno quest’anno dell’esenzione totale dal pagamento della Tassa sui Rifiuti per disagiate condizioni economiche, 247 in più rispetto allo scorso anno. Poco più di 250 segnalazioni sono arrivate direttamente dai Servizi Sociali del Comune, mentre 793 cittadini hanno presentato domanda al Servizio di Fiscalità Locale. «L’importo dei benefici concessi dall’amministrazione comunale per il 2020 ammonta a circa 340 mila euro, quarantamila euro in più rispetto al 2019 – rileva l’assessore al Bilancio Paolo Ismeno -. Gli uffici comunali hanno esaminato con celerità le richieste giunte e a loro va il mio ringraziamento. Ciò ha consentito di non inviare gli inviti al pagamento della Tari per l’anno 2020 ai 1.046 nuclei familiari beneficiari dell’agevolazione, determinando così un risparmio di costi per l’ente ed evitando un ‘disagio’ agli utenti».