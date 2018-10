POZZUOLI – In occasione della Giornata Internazionale per la Riduzione dei Disastri (GIRD 2018), domani, sabato 13 ottobre, alle ore 10, nella sede comunale di Protezione Civile in via Elio Vittorini a Monterusciello, ci sarà un incontro pubblico sul tema: “Il Sistema Nazionale di Protezione Civile: le strategie per la zona rossa dei Campi Flegrei”. L’evento è organizzato dal Corpo Italiano di San Lazzaro e dal Servizio di Protezione Civile del Comune di Pozzuoli e si pone l’obiettivo di fornire informazioni sulle varie attività messe in campo e le nozioni basilari di sicurezza.

IL DIBATTITO – Interverranno per la Croce Rossa Italiana Salvatore Pignataro e Francesco Pelliccia, per il Corpo di San Lazzaro Alexander Virgili e Flavio Beninati, il responsabile della protezione civile del Comune di Pozzuoli Franco Alberto De Simone, il vice comandante dell’Accademia Aeronautica Gaetano Pennacchio, il docente dell’Università Federico II di Napoli Gianluca Luise, il ricercatore Irea-Cnr Giuseppe Solaro. L’incontro sarà moderato da Claudia Curci.