RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Volevo segnalare un episodio che personalmente mi ha lasciato molto perplesso. Mi spiego, sabato sera mi trovavo in Via Carlo Rosini, esattamente nella villetta dove c’è il monumento dei caduti sul lavoro, ed ho visto persone che rimuovevano i paletti che vietano il transito nel viale che conduce alle scale per via Napoli, e parcheggiavano le auto tranquillamente in fondo alla strada ben nascoste. Se la memoria non mi tradisce a me risulta quella strada rigorosamente pedonale, transitano a tutte le ore famiglie con bambini, anziani. Ho chiesto ad alcune persone che stazionavano con me in villetta, che questa cosa va avanti da anni, e nessuno fa niente per porre fine a questa situazione non sarebbe opportuno creare una barriera fissa, o aspettare che qualche persona si faccia male? Nello steso istante ho contattato personalmente il comando vigili, ma nessuna risposta il telefono risultava sempre occupato o fuori posto. Vi ringrazio per l’attenzione e spero che attraverso questa segnalazione se pubblicata si possa definitivamente porre fine a questo schifo. (Francesco P.)