POZZUOLI – Tornano gli orari estivi nelle due aree di sosta del molo Caligoliano e del mercato ittico di via Roma. Dal prossimo 30 aprile i cancelli apriranno agli automobilisti a partire dalle 9 e 30 e chiuderanno, dal lunedì al giovedì, alle 21 e 30. Il venerdì la chiusura sarà all’una di notte, mentre il sabato alle due.

GLI OBBLIGHI – Infine, la domenica e tutti gli altri giorni festivi, i battenti chiuderanno alle 23 e 30. Quest’ultimo orario sarà anche quello di chiusura per il primo giorno di “rodaggio” dei nuovi orari. Come sempre, resta invariato l’obbligo di ritiro dei veicoli, pena l’intervento dei carroattrezzi ed il pagamento di una multa oltre alle spese per la custodia di moto e auto. Altro obbligo invariato è quello riguardante il tempo massimo di permanenza dei veicoli, non oltre le due ore con l’esposizione dell’orario di arrivo.