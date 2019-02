POZZUOLI – Un sospetto caso di meningite è stato registrato questa sera all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Il paziente ricoverato è un 78enne, giunto al pronto soccorso con febbre alta e problemi di rigidità al collo. Immediatamente sono state messe in atto tutte le procedure di profilassi con il protocollo specifico che è stato attivato le persone entrate in contatto con l’anziano: infermieri, medici e pazienti. Il 78enne è stato messo in isolamento in attesa dell’esito delle analisi che vengono effettuate attraverso un prelievo dal midollo spinale. Pertanto solo nella giornata di domani sarà delineato il quadro clinico, anche se dal nosocomio flegreo trapela un certo ottimismo sulle condizioni del degente.