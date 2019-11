POZZUOLI – Nella foto che vi proponiamo si vede un parcheggiatore abusivo mentre chiede soldi a un automobilista. L’uomo, legato ai clan Longobardi e Ferro, per l’intera serata ha tartassato i clienti dei locali che sorgono in via Campi Flegrei. Insieme a lui altri due parcheggiatori abusivi che nell’ultimo week-end si sono “divisi il territorio” chiedendo soldi a tutti coloro che parcheggiavano lungo il tratto di strada compreso tra il distributore di benzina TotalErg e il Villaggio del Fanciullo. Una “estorsione” in piena regola da parte di tre parcheggiatori abusivi che hanno per l’intero fine settimana nonostante hanno costretto gli automobilisti a pagare una duplice tassa: il “grattino” per la sosta autorizzata e i parcheggiatori abusivi per evitare spiacevoli ritorsioni.