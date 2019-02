POZZUOLI – Musei gratis per tutti da martedì 5 marzo a domenica 10. All’apertura gratuita nelle prime domeniche del mese si aggiungono altri sette giorni. Parte ufficialmente la Settimana dei Musei, l’iniziativa ideata dal ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli. «Il decreto – dichiara il ministro Bonisoli – che entrerà in vigore il prossimo 28 febbraio (oggi ndr), prevede la conservazione delle prime domeniche di ogni mese da ottobre a marzo, una settimana di ingressi gratuiti che cambierà ogni anno, e che per il 2019 cadrà da martedì 5 a domenica 10 marzo, e altre otto giornate a disposizione dei singoli direttori che potranno modularle come vorranno nell’arco dell’anno, anche aumentando il numero di giorni, limitando l’ingresso senza biglietto ad alcune fasce orarie fino al raggiungimento di una misura complessiva di otto giornate”.

L’ELENCO – Nell’area flegrea l’ingresso gratuito riguarderà i seguenti siti: Parco archeologico di Cuma (Via Monte di Cuma, 3 Pozzuoli. Orario di visita: Lunedì-Domenica 9.00 – un’ora prima del tramonto); Parco archeologico delle terme di Baia (via Sella di Baia, 22 Bacoli. Orario di visita: Martedì-Domenica 9.00 – un’ora prima del tramonto Chiusura settimanale: Lunedì); Museo archeologico dei Campi Flegrei (Via Castello, 39 Bacoli. Orario di visita: Martedì-Domenica 9.00-14.20. Chiusura settimanale: Lunedì); Parco archeologico dei Campi Flegrei – Anfiteatro Flavio e Tempio di Serapide (Via Serapide – Pozzuoli. Orario di visita: Lunedì, Mercoledì e Domenica 9.00 – un’ora prima del tramonto); Percorso archeologico del Rione Terra (Rione Terra, Pozzuoli. Orario di visita: sabato, domenica e festivi con ingresso ogni ora dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30. Prenotazione obbligatoria).