POZZUOLI – A Pozzuoli, Ischia, Giugliano e Frattamaggiore ci si preoccupa dei bisogni informativi degli accompagnatori di chi è in cura presso i Pronto Soccorso, grazie ad un sistema di informazione basato sulla tecnologica. L’Asl Napoli 2 Nord, infatti, è l’unica Azienda Sanitaria della Campania presso di cui tutti i propri Pronto Soccorso hanno un sistema di attesa intelligente, capace di far sapere in ogni momento a chi sosta in sala di aspetto: il tempo di attesa previsto, il codice di gravità assegnato a chi è in cura, la fase della valutazione in cui si trovano i pazienti (consulenza, attesa riscontro analisi o indagini diagnostiche, in dimissione). Il progetto rientra nello speciale percorso aziendale di umanizzazione coordinato dalla dottoressa Maria Rosaria Cerasuolo che si sta portando avanti e che ha come obiettivo un miglioramento della relazione tra i cittadini e le strutture sanitarie dell’ASL.

AREE WIFI – «La tecnologia può facilitare il dialogo tra l’Istituzione ed il cittadino, permettendo di garantire le giuste informazioni cui i nostri assistiti sono abituati al giorno d’oggi. Sappiamo quanta ansia ci sia in chi aspetta l’esito di una visita di un proprio familiare e quanto sia legittimo il suo bisogno di sapere cosa sta succedendo oltre la porta degli ambulatori; proprio per questo abbiamo introdotto questa tecnologia che soddisfa il bisogno informativo di chi è seduto in sala di aspetto. Contiamo che questa tecnologia possa contribuire a ridurre i comportamenti aggressivi sugli operatori», dice l’ingegnere Salvatore Flaminio responsabile dell’UOC Tecnologie Informatiche ed Ingegneria Clinica. L’Azienda Sanitaria ha in programma nei prossimi mesi l’installazione nelle sale di attesa dei Pronto Soccorso di aree wifi e di prese USB per permettere a chi aspetta di ricaricare il proprio smartphone. ​