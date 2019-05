POZZUOLI – Si è schiantato contro un’auto in sosta ed è scappato senza sapere di essere ripreso dalle telecamere. Il protagonista è un giovane che poco dopo le due di venerdì notte ha perso il controllo della sua Peugeot finendo contro una Opel Corsa parcheggiata lungo via Sacchini, nei pressi del Tempio di Serapide. La scena è stata immortalata dalle telecamere di un privato: nel video (riportato alla fine dell’articolo) si vede chiaramente la scena dell’incidente, che fortunatamente non ha provocato serie conseguenze all’automobilista e alla giovane donna che era in sua compagnia. «Mi appello al buon senso dei genitori di quel giovane che mi ha distrutto l’auto chiedendo loro di farsi avanti, anche attraverso la redazione di Cronaca Flegrea, prima che le cose si complichino. La mia auto ha riportato gravi danni ed è giusto che chi ha sbagliato paghi» è l’appello di Simona, la proprietaria dell’auto danneggiata.