POZZUOLI – Si fermano gli scuolabus a Pozzuoli. Domani, a causa di un’assemblea sindacale prevista in mattinata, gli autisti dei pulmini comunali che effettuano il servizio di trasporto degli alunni per le scuole primarie non potranno garantire il servizio per l’orario di ingresso nelle scuole. Il trasporto previsto per l’orario di uscita, invece, sarà regolarmente svolto.