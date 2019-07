POZZUOLI – Purtroppo siamo abituati a vedere animali schiacciati sull’asfalto, in particolare cani e gatti vittime dell’alta velocità o della distrazione di automobilisti e centauri. Questa mattina l’ennesimo episodio si è verificato nei pressi dell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, dove un gatto è stato travolto e ammazzato da uno scooter che subito dopo è andato via senza prestare soccorso. Il violento impatto con il mezzo ha fatto sbalzare l’animale che è finito sul marciapiede, lungo un tratto di strada spesso teatro di incidenti ed episodi simili. E proprio sul tema dell’alta velocità e dei pericoli a cui pedoni e animali sono esposti è arrivata la denuncia dell’ex assessore del comune di Pozzuoli Teresa Stellato, tra le prime a giungere questa mattina sul posto per tentare di salvare la vita al piccolo animale «Scooter maledetto. Non si è fermato. Quando si deciderà il Comune a prendere provvedimenti x questa pista? Piangiamo persone e innocui animali.»