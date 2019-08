POZZUOLI – Da 48 ore non si hanno più notizie di Ciro Gragnaniello, 53 anni, disoccupato, scomparso giovedì mattina dal quartiere di Agnano-Pisciarelli, a Pozzuoli. Era uscito di casa alle 8.40 alla ricerca di un lavoro come giardiniere o manovale -fanno sapere i familiari. Ciro Gragnaniello è alto 1.65, è di corporatura robusta e al momento della scomparsa indossava una maglia rosa con un numero 16 stampato davanti e dietro, un jeans grigio chiaro e scarpe da ginnastica di colore verde. Non ha nulla con sé: né soldi, né un cellulare, né i documenti di riconoscimento. La famiglia ha sporto denuncia presso la Compagnia carabinieri di Pozzuoli. «Aiutateci a trovare mio padre, è depresso e siamo molto preoccupati. Da tempo viveva uno stato di disagio a causa della perdita del lavoro e ogni mattina usciva di casa per arrangiare» fa sapere la figlia.

*Chiunque abbia informazioni è pregato di contattare i familiari al numero 3933577402 oppure le forze dell’ordine.