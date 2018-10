POZZUOLI – La polizia municipale del comando di via Luciano sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo accusato di scippo. Il destinatario fu inseguito dai caschi bianchi all’interno della stazione di Pozzuoli della linea Cumana dopo aver portato via una borsa ad una donna. Le urla di quest’ultima attirarono l’attenzione di una pattuglia della municipale. L’episodio risale allo scorso agosto.