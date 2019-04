POZZUOLI – Sciopero di 24 ore su tutte le linee Eav: è stato proclamato per la giornata di giovedì dalle sigle sindacali Faisa, Confail e Ugl. Di seguito tutte le corse gestite dall’Eav che saranno garantite il 2 maggio. Per le linee flegree dalle 8:01 alle 14:30 e dalle 17:30 fino a fine servizio. Da Montesanto per Torregaveta 07:41 – Licola 07:43; Torregaveta 14:41 Licola 14:43. Per Montesanto da Torregaveta 08:00 – Licola 07:43; Torregaveta 14:40 – Licola 14:43 – Fuorigrotta 14:30 – Quarto 14:32. Le ultime partenze garantite prima dello sciopero: da Montesanto per Torregaveta 17:21 – Licola 17:23 e per Montesanto da Torregaveta 17:20 Licola 17:23.