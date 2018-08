POZZUOLI – E’ di tre persone ferite, di cui una in prognosi riservata, il bilancio di un violento incidente tra un’auto e uno scooter, avvenuto questo pomeriggio in via Pergolesi, a Pozzuoli. Dopo la collisione l’auto (una Citroen C3) è finita sul marciapiede schiantandosi contro la struttura in ferro della tettoia di un’attività commerciale, provocando la caduta di alcune tegole. Nella vettura c’erano padre e figlio gestori di un parcheggio che stavano riportando il veicolo al proprietario che li attendeva sul porto di Pozzuoli. Entrambi sono rimasti feriti, ma ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, al momento ricoverato in prognosi riservata.

PERICOLO DI CROLLO – Sul posto sono giunti Polizia, Vigili del Fuoco e sanitari del 118 che dopo i primi soccorsi hanno trasferito i feriti presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell’incidente, avvenuto nei pressi dell’incrocio tra via Pergolesi e Piazza dell’Annunziata. I mezzi sono stati sottoposti a sequestro, ma l’auto non è stata ancora rimossa in quanto c’è il pericolo di crollo della struttura.