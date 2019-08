POZZUOLI – Un 22enne di Monterusciello da questa notte sta lottando tra la vita e la morte in seguito a un grave incidente stradale avvenuto in via Campana verso le 23.30 di ieri. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per motivi ancora in fase di accertamento, è finito fuori strada schiantandosi contro il marciapiede. Le sue condizioni sono apparse subito gravi a causa delle ferite riportate alla testa. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e la polizia municipale: dopo i primi soccorsi il 22enne è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli dove è ricoverato in prognosi riservata. Sull’episodio indagano gli agenti diretti dal maggiore Silvia Mignone: il giovane al momento dell’incidente non indossava il casco. Il mezzo nella notte è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.