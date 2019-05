POZZUOLI – Ennesimo sversamento illegale di rifiuti a Pozzuoli. Questa volta è accaduto a Licola mare, in via Orsa Minore, dove numerosi mobili in legno e materassi sono stati abbandonati in strada. Nel quartiere, in cui si vive una situazione di forte degrado, non ci sono le telecamere di sicurezza del comune di Pozzuoli. Lo scempio è stato denunciato su Facebook da Umberto Mercurio di Licola Mare Pulito: ” Sabato pomeriggio in pochi minuti qualcuno ha provocato questo scempio. C’è necessità di telecamere anche a Licola, non è possibile che gli incivili restino impuniti“.