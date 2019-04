POZZUOLI – Dopo 10 anni Piper, il cane-mascotte del “Consorzio Olivetti”, è destinato a finire in un canile. Un amaro epilogo per l’animale nato e cresciuto negli spazi verdi del polo di via Campi Flegrei. La decisione è arrivata dopo una presunta e poco chiara aggressione da parte del cane, che avrebbe azzannato un giovane. Una versione dei fatti che non convince le centinaia di lavoratori che in queste ore stanno facendo da scudo al meticcio per evitare che venga prelevato e condotto in un canile. E per salvarlo hanno lanciato una raccolta petizione attraverso Change.org (cliccare qui per aderire) e un appello al sindaco di Pozzuoli affinché intervenga per scongiurare quella che definiscono “una morte sicura”.

LA LETTERA – «In questi giorni, tutti i lavoratori e le persone che frequentano il Comprensorio Olivetti a Pozzuoli, stanno vivendo un dolore. -scrivono i lavoratori- Il cagnolino che da più di 10 anni vive lì, è stato denunciato come cane mordace perchè pare abbia morso un ragazzo. Le persone che hanno assistito alla scena, dicono che non è stata un’aggressione violenta, ma piuttosto un tentativo, ed infatti non c’era una vera e propria ferita, ma solo un graffio. C’è da chiedersi cosa sia successo e cosa abbia portato Piper (così si chiama) ad aggredire questa persona. Piper è un cane che è nato nel comprensorio, ha vissuto sempre libero ed è coccolato ed amato da tutte le persone che in questi anni hanno frequentato il comprensorio. Nella struttura ci sono anche degli asili nido e Piper è amato anche dai tanti bimbi che quando lo vedono gli fanno le coccole. Chiuderlo in canile, chiuderlo in un rifugio, in un box….ma anche chiuderlo in un’abitazione, significherebbe per lui morte sicura. Lui in 10 anni non ha mai fatto male a nessuno e non è giusto che venga condannato a morte per una schiocchezza. E’ abituato a vivere libero, ha le sue abitudini, ha tante persone che lo curano e lo viziano. Per tutti noi Piper è il nostro cane e siamo disposti a tutto per salvarlo. Chiediamo alle istituzioni, al sindaco di Pozzuoli, ai politici, alle persone che amano gli animali di aiutarci. Piper deve restare con noi nel Comprensorio Olivetti!!!»