POZZUOLI – Sospiro di sollievo per i lavoratori di Palazzo Toledo e dell’Anfiteatro Flavio. La Cgil si dichiara pienamente soddisfatta nell’aver verificato la liquidazione dell’intera somma del salario accessorio, sia quello in corso che quello pregresso, nella busta paga di ottobre. «Un risultato ottenuto grazie a tutta all’amministrazione comunale che, attraverso l’attività svolta dall’assessorato alle Risorse Umane, delega della vicesindaco Fiorella Zabatta, è riuscita con l’impegno di tutti gli uffici incaricati a chiudere la vertenza relativa alla mancata corresponsione della turnazione e del rischio. Altresì, ci è stata data ulteriore conferma che, per quanto riguarda la modifica del funzionigramma, si sta lavorando per riportare i servizi del Polo culturale “Palazzo Toledo” sotto un unico dirigente invece dei tre attuali», si legge nella nota della sigla sindacale.