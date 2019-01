POZZUOLI – Un uomo é stato arrestato ieri sera a Pozzuoli per furto di energia elettrica. Si tratta del proprietario di un bar-caffetteria in via Artiaco. Durante un blitz condotto dai carabinieri insieme ai tecnici dell’Enel é stata scoperta la manomissione del contatore elettrico che permetteva di mettere in atto il furto. L’approvvigionamento di energia elettrica, da quanto emerso, andava avanti da tempo. L’uomo è stato arrestato in attesa di rito direttissimo.