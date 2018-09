POZZUOLI – Ladri scatenati a Pozzuoli. Domenica l’ennesimo furto messo a segno nel “capoluogo” dei Campi Flegrei. Teatro del colpo la frazione di Arco Felice; derubati alcuni turisti romani rientrati poche ore prima da una vacanza ad Ischia. La famiglia, intorno alle 13.30, ha parcheggiato la macchina in via Campi Flegrei davanti ad un ristorante. Dopo poco una Fiat Stilo ha affiancato l’automobile in sosta ed una persona ha rotto il deflettore della vettura dei turisti romani, rubando tre valigie. Il raid è durato pochi secondi: la gang è entrata in azione, portando via in un lampo le borse e poi fuggendo a gran velocità. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la banda sarebbe scappata alla vista del proprietario della macchina. Senza l’intervento del cittadino ‘capitolino’, i banditi avrebbero rubato tutti i bagagli.

IL COLPO DAVANTI A UN RISTORANTE – Rabbia e disperazione tra le vittime del colpo che hanno allertato i carabinieri. Due le bambine in lacrime che hanno assistito all’intera scena. Sul posto i militari dell’Arma della locale Compagnia che hanno ascoltato pure un testimone. Al vaglio degli investigatori ci sarebbe, infatti, un video realizzato con uno smartphone. L’intento degli uomini della Benemerita è dare un volto e un nome agli autori del furto perpetrato in pieno giorno ad Arco Felice, il salotto buono della città. Cresce, intanto, l’allerta per la sequela di colpi che da giorni sta presentando come sfondo il territorio di Pozzuoli.