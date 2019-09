POZZUOLI – Ruba il salvadanaio dello staff in un caseificio di Arco Felice ma non si accorge delle telecamere di sicurezza presenti nell’attività commerciale. Il titolare dell’esercizio sporge denuncia e diffonde il video sui social network. Tanti i commenti degli utenti: si passa dall’indignazione nei confronti dell’autore del furto agli attestati di solidarietà per il commerciante.

L’SOS – «Il ladro, perché così va chiamato, è sceso da una panda color panna, ultimo modello. Dopo aver comprato qualche mozzarellina, ha approfittato del momento di distrazione della banconista ed è scappato via con tutta la refurtiva. All’interno del salvadanaio dello staff c’erano circa 300€. Per chi conoscesse il ladro, non esiti a contattarmi», scrive sui social il titolare del caseificio Bufalè di Arco Felice che mette così in guardia gli altri esercenti della zona.