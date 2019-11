POZZUOLI – Rissa questa sera in via Verga, nel quartiere di Monterusciello, dove alcune donne se le sono date di santa ragione. Le violenze, verso le 19.30, nei pressi della terrazza dell’edificio che ospita l’ufficio postale. Sul posto sono giunte due pattuglie dei carabinieri e due ambulanze. Due donne sono ricorse alle cure dei sanitari e trasferite presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Al momento non si conoscono i motivi che hanno scatenato la rissa.