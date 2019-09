POZZUOLI – E’ stata riconsegnata questa mattina alla città, al termine dei lavori di riqualificazione, la villetta comunale del Rione Toiano compresa tra via Cicerone e via Marco Vipsanio Agrippa. L’intervento, iniziato a gennaio di quest’anno, ha riguardato il rifacimento dell’area centrale con la nuova pavimentazione e dell’impianto di illuminazione, la realizzazione di nuovi arredi e percorsi nel verde. Sono stati inoltre posizionati giochi per i bambini in due distinte aree e nuove panchine e ripristinato il campo di bocce preesistente. All’inaugurazione erano presenti l’assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Aulitto, gli alunni della scuola Quasimodo accompagnati dalle docenti e dall’assessore alla Pubblica Istruzione Anna Maria Attore, oltre a diversi abitanti del Rione.

«Proseguono gli interventi di riqualificazione messi in campo dall’amministrazione per Pozzuoli sull’intero territorio comunale – ha detto il sindaco Vincenzo Figliolia – Con grande soddisfazione oggi riapriamo questo importante luogo di aggregazione dove i residenti amano ritrovarsi e trascorrere ore di svago. E’ un luogo simbolo del Rione Toiano, un bene comune, che appartiene a tutti, e mi auguro che ci sia quindi da parte dei cittadini la cura e la salvaguardia necessarie per preservarlo».