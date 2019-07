POZZUOLI – Per consentire i lavori di riparazione, indifferibili e urgenti, della condotta idrica posta nel tratto compreso tra corso Umberto e via Matteotti, dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 6 di domani 1 agosto, sarà interrotto il flusso idrico potabile nelle seguenti zone: via Tranvai e traverse Tranvai, via Compagnone, via Cappuccini e traverse, via Domenico Fatale, Via Vincenzo Barletta, via Lubrano, via Babbo Francesco, Via Giacomo Contessa, via Savino Vitagliano, via Gerolomini, via San Francesco ai Gerolomini e Lungomare Pertini. Inoltre, nello stesso arco di tempo, in tutta la zona del centro storico fino ad Arco Felice, all’altezza della stazione della Cumana, la pressione del flusso idrico subirà una sensibile diminuzione.