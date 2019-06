POZZUOLI – Una puzza insopportabile che infesta l’aria e la rende irrespirabile. E’ quanto accade in queste ore a Licola dove sembra essere scoppiata una vera “bomba ecologica”. Nell’aria c’è una puzza di immondizia che sembra provenire da uno spazio vicino ai depuratori di Cuma-Licola e che sta infestando tutta la zona, da Licola Borgo a Cuma fino all’incrocio con il quartiere di Monterusciello, lungo via Montenuovo Licola Patria. Questa volta pare che la causa non sia il cattivo funzionamento dei depuratori bensì un “qualche cosa” che giace nelle vicinanze. Numerose in queste ore sono le denunce da parte dei residenti che attraverso i social network raccontano di una situazione di invivibilità.