POZZUOLI – E’ andato completamente distrutto il pullman della linea M1 andato in fiamme pochi minuti fa in via Campi Flegrei, nei pressi dell’ex comprensorio Olivetti. Inutile è stato l’intervento per sedare il rogo che in pochi minuti ha investito l’intero mezzo. Una densa nube di fumo nero ha avvolto l’area ed è visibile perfino dal porto di Pozzuoli. Illeso l’autista.