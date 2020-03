POZZUOLI – «Diversi cittadini mi hanno segnalato che numerose attività commerciali vendono a prezzi esorbitanti mascherine, guanti e liquidi disinfettanti per l’igiene delle mani. Trovo davvero deplorevole una simile speculazione in un momento in cui tutti, con grandi sacrifici, stiamo affrontando l’emergenza sanitaria da coronavirus. Invito pertanto i cittadini a segnalare questi casi alla Guardia di Finanza chiamando al numero verde 800.66.96.66 oppure al 117. Ricordo che una tale speculazione comporta sanzioni fino alla sospensione o alla chiusura dell’attività». Lo ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia dopo le tante segnalazioni arrivate in queste ore al Comune.