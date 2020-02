POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha disposto con apposita ordinanza, a scopo puramente precauzionale, la sospensione di una serie di eventi pubblici previsti in città fino a sabato 29 febbraio 2020. La decisione è maturata in seguito all’evoluzione del quadro relativo alla diffusione del coronavirus sul territorio nazionale, ritenendo “utile ed opportuno adottare misure idonee alla prevenzione e al contrasto di eventuali casi”, nonostante Pozzuoli non rientri nella casistica nazionale e non ci siano particolari condizioni allarmanti. Gli eventi sospesi sono: il carnevale previsto per domani in piazza della Repubblica; “Pozzuoli verba ridens” in programma a Palazzo Migliaresi e al cinema Sofia il 26 e il 27 febbraio e le manifestazioni previste a Palazzo Migliaresi venerdì 28 e sabato 29: Convegno giuridico del Sindacato Forense, il Cinquantenario della sgombero del Rione Terra, “Benvenuti nel Masci, veni e vedi”.