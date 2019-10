POZZUOLI – Ieri, nella sala comunale di Palazzo Migliaresi al Rione Terra, il sindaco Enzo Figliolia ha premiato 59 studenti puteolani che al termine dell’anno scolastico 2017/2018 hanno conseguito la licenza di maturità con la votazione di 100/100. «È un momento di festa e per noi un modo per ringraziare i giovani per il loro impegno, ed un augurio per il futuro», le parole del primo cittadino di Pozzuoli.

