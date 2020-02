POZZUOLI – Hanno messo in fuga una banda di rapinatori pronti ad assaltare due negozi. E’ quanto hanno fatto due poliziotti che lunedì, verso le 19.30, durante un giro di perlustrazione con un’auto civetta hanno intercettato i malviventi in via Saba, nel quartiere di Monterusciello. Al loro arrivo nel quartiere c’era un uomo che, con una pistola in pugno e il volto travisato da sciarpa e cappello, era appostato in una stradina adiacente a una macelleria e a un negozio di articoli per la casa. Insieme a lui c’erano altri complici che stavano scendendo gli scalini da via Deledda, pronti a fare irruzione nei due locali che sorgono sotto ai porticati di via Saba. Al loro arrivo gli agenti del commissariato di Pozzuoli sono riusciti a sventare la rapina mettendo in fuga i malviventi che sono scappati lungo le stradine del quartiere facendo perdere le proprie tracce.