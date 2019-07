POZZUOLI – Dopo il successo ottenuto a Quarto “Pizzagram” si trasforma e raddoppia: aprirà anche a Pozzuoli e si chiamerà “Pizzaingrammi”. La nuova pizzeria sorgerà a Monterusciello, accanto al noto ristorante “Punto Nave”. Il locale avrà 80 posti a sedere e metterà a disposizione dei propri clienti un parcheggio riservato e custodito. Il maestro pizzaiolo sarà Enzo Marmo che insieme a Lello Testa è alla guida di questo magnifico brand. A “Pizzaingrammi” c’è solo la formula Pizza e frittura: pizze di carattere realizzate con le migliori materie prime selezionate in giro per l’Italia e impasti con lunghe maturazioni e alta digeribilità. Per tutto il resto bisognerà aspettare settembre…..

1 di 5