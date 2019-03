POZZUOLI – Fronteggiare i bisogni di crescita umana e spirituale con uno stile evangelico e solidale: è questa la “mission” dell’associazione educativa e sociale Oratorio Padre Nicola Barrè di Monterusciello. Il sodalizio, che rientra nella rete nazionale di “Noi Associazione Oratori e Circoli”, opera ormai da anni presso la concattedrale San Paolo Apostolo. Numerose le attività e i laboratori messi in campo nel corso di questi mesi: a prenderne parte sia bambini che ragazzi. «Realizziamo progetti sociali volti a contrastare la solitudine e a favorire la socializzazione e l’integrazione – spiega Gilda Scognamiglio – . Da poco facciamo parte anche della Consulta comunale: il nostro intento è quello di portare avanti un progetto di educazione e formazione permanente. Bisogna camminare e crescere con gli altri, senza dimenticare chi è rimasto indietro, offrendo un solido appoggio a chi è in difficoltà».

I PROGETTI – L’associazione Oratorio Padre Nicola Barrè di Monterusciello organizzerà nella giornata del 6 aprile una festa dedicata agli anziani: l’iniziativa sarà messa in campo in collaborazione con la Caritas. In cantiere anche un laboratorio giornalistico che coinvolgerà i ragazzi del gruppo.