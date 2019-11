POZZUOLI – Chiude per 4 giorni una delle aree di sosta a strisce blu di via Napoli. Si tratta dello spazio che sorge all’inizio del lungomare “Sandro Pertini”, a valle di via Matteotti (sul lato destro). La chiusura è dovuta per un intervento al sistema fognario, dalle ore 9 di lunedì 25 novembre alle ore 18 di venerdì 29 novembre 2019.