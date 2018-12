POZZUOLI – “Scegli noi” è lo slogan che accompagnerà l’open day organizzato presso l’Istituto Comprensivo “2° De Amicis-Diaz” di Monterusciello. Le porte della scuola resteranno aperte dalle 9 alle 12 ai cittadini per consentire ai visitatori di conoscere le attività, le aule e i laboratori. I plessi dell’IC 2° De Amicis sono: per la scuola dell’infanzia Montalcini 1 e Montessori 2 – Serao; per la scuola primaria i plessi A.M. Ortese – E. Morante; infine per la scuola secondaria l’Armando Diaz.