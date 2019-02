POZZUOLI – La piccola Ludovica Nasti, la bambina che ha interpretato Lila Cerullo nella serie di Rai Uno tratta dall’omonimo romanzo «L’amica geniale» di Elena Ferrante, torna davanti alla macchina da presa per una nuova avventura cinematografica. La 12enne di Pozzuoli interpreterà il ruolo di Maria nel film “Rosa pietra e stella”, diretto da Marcello Sannino. Nel cast Ivana Lotito e Fabrizio Rongione.

LA TRAMA – Carmela è una giovane donna bella e indomita, ma anche una madre poco presente che cerca di trovare da sola il modo per tirare avanti facendo affari con gli immigrati per conto di un avvocato. Comincia a frequentare Tarek, un quarantenne algerino che vive da molto a Napoli. Questo fragile equilibrio crollerà quando i servizi sociali le toglieranno la figlia. Capirà che è l’unica cosa importante che ha e lotterà in tutti i modi per riconquistarla fino a ritrovarsi clandestina in patria.