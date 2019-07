POZZUOLI – Le analisi dell’Arpac condotte su campioni prelevati il 25 giugno scorso nelle acque di via Napoli hanno dato esito favorevole. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la revoca del divieto di balneazione sul tratto di costa compreso tra Rione Terra ed la prima parte del lungomare Pertini interessata. Dopo lo stop ai tuffi a via Napoli del 20 giugno scorso per la presenza di batteri fecali oltre i limiti, l’Arpac ha ripetuto le analisi. I risultati registrati su campioni d’acqua prelevati la settimana scorsa hanno dato stavolta esito favorevole. Nelle prossime ore, dunque, dovrebbe arrivare la revoca del divieto di balneazione temporaneo da parte del Sindaco di Pozzuoli.