POZZUOLI – Non si è fermato all’alt intimatogli da una volante della Polizia ed è scappato dando vita a un rocambolesco inseguimento che è terminato in via Modigliani dove si è schiantato contro un guardrail. E’ accaduto venerdì pomeriggio a Monterusciello, protagonista un 22enne del posto. L’uomo era alla guida di un’Alfa 147 quando è sfuggito al controllo. Dopo diversi chilometri a folle velocità è stato bloccato nella zona delle cooperative dagli agenti del commissariato di Polizia di Pozzuoli che gli hanno trovato nel bagagliaio una mazza da baseball. Il 42enne inoltre è stato trovato alla guida senza patente di guida e con il veicolo senza assicurazione. Dopo l’arresto è stato condotto in commissariato e nella mattinata di sabato è stato sottoposto a rito direttissimo e condannato a 10 mesi di reclusione con pena sospesa.