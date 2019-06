POZZUOLI – Sara Cipolletta Di Mugnano e Valentino Marino, entrambi di 5 anni, per la categoria Baby; Vittoria Cuzzaniti e Matteo Pace di 13 e 12 anni per la categoria Junior. Sono loro i nuovi Miss e Mister Campi Flegrei Baby e Junior 2019, eletti proprio nella serata di ieri, presso il Navidad Eventi – Pozzuoli. “Miss e Mister Campi Flegrei Baby e Junior” è un concorso regionale dedicato ai bambini dai 4 ai 13 anni, con la passione per la moda, la voglia di giocare e divertirsi, proprio come afferma il patron Alberto Spina: «La finale è stata caratterizzata da ben 51 concorrenti tra Baby e Junior. Miss e Mister Campi Flegrei Baby e Junior è l’occasione in cui testare le proprie doti giocando, il primo passo per iniziare un percorso formativo nel mondo della moda, senza sacrificare il sano divertimento. Lo scopo del concorso, grazie anche alla fattiva partecipazione dei propri genitori, è stato e sarà quello di fornire ai tanti bambini che partecipano un’occasione per provare in modo divertente a far parte del mondo della moda».

LE ALTRE FASCE – Durante la serata, sono state assegnate anche altre fasce: il secondo e terzo posto a Noemi Attanasio e Gennaro Tortorelli. Ed ancora Miss Stile è Janira Estatico (9 anni) Napoli, Miss Sorriso Daniela Scotto di Luzio (13 anni) Bacoli, Miss Fotogenia è Valeria Perna (8 anni) di Giugliano, Miss Fashion è Miriam Cerrone (6 anni) di Pozzuoli, Mr Eleganza Salvatore Petrillo (6 anni) Napoli, Mr Birba è Nicolas calabrese (6 anni) di Pozzuoli, Miss Social Aurora Grammatica (5 anni) di Napoli, Miss Social Angela Buccino (6 anni) Marcianise, Miss Social Syria Daniele (7 anni) di Pozzuoli. La giuria è stata composta da: Sabrina Sommella Body Harmony Ballet, Luigi Mammalella Make Up Artist, Domenico Mansueto – Dimensione Uomo Parrucchiere, Ivana Cutolo – imprenditrice, Nunzia Ruocco – Miss campi Flegrei 2019, Saja Illiano – Ottica Flegrea.